الامارات | «تقويم دبي».. 17 موعداً مع السعادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة في مختلف أنحاء دبي.

وتحفل الأجندة بـ17 مهرجاناً وفعالية، مثل: مهرجان دبي للتسوق، الذي اختتم في 14 الجاري، وموسم دبي للموضة، ورمضان في دبي، والعيد في دبي، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، والمزيد من الفعاليات في 2024.

كما تشمل أجندة قطاع التجزئة الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة الذي اختتم أخيراً أكبر دورة له، إذ شارك فيها أكثر من 2,4 مليون شخص.

وتشمل الأجندة السنوية لقطاع التجزئة لعام 2024، تجارب مميزة ستنظم في مختلف الأماكن والوجهات ومراكز التسوق في المدينة، بما يتماشى مع طموح دبي لكي تصبح واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل والسياحة على مستوى العالم.

جذب الزوار

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «ينتظرنا عام مملوء بالفعاليات والمهرجانات والحملات التي ترتقي بقطاع التجزئة المزدهر في دبي والذي يسهم في دعم استراتيجية دبي للتنمية المستدامة. وتشهد الحملات التي ننظمها سنوياً إقبالاً كبيراً، وتؤدي دوراً أساسياً في الاستراتيجية التي تنفذها دبي، لتعزيز السياحة وجذب الزوار».

وأضاف: «تمكنت دبي من تعزيز مكانتها عاصمةً عالميةً لعروض التجزئة والأزياء والترفيه، وسنواصل العمل على تحسين تجربة الزوار، والتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية والجهات الراعية من أجل تنظيم المهرجانات والتجارب المميزة على مدار العام»، مشيراً إلى أن تقويم المهرجانات والفعاليات، يعد وسيلة لإضفاء الحيوية على الاحتفالات الثقافية في البيع بالتجزئة وفن الطهي والعديد من التجارب الأخرى في وجهات على مستوى المدينة، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وتابع الخاجة: «تتماشى مبادرة تقويم التجزئة مع أهداف (أجندة دبي الاقتصادية D33)، المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية. وهذه الجهود هي التي تواصل وضع دبي على الخريطة، إذ نحتفل بإنجازاتها مثل حصولها على المرتبة الأولى في تصنيف الوجهة العالمية على موقع Tripadvisor للعام الثالث على التوالي».

احتفالات بالجملة

وتشمل أجندة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: مهرجان دبي للتسوق، إذ ستنظم الدورة الـ30 في الفترة من 13 ديسمبر حتى 19 يناير المقبلين.

وتنطلق احتفالات رأس السنة الصينية خلال الفترة من الثاني إلى الـ11 من فبراير، وتتضمن العديد من العروض الترويجية والأنشطة المخصصة للاحتفال ببداية عام التنين وفق التقويم الصيني.

ويسهم موسم دبي للموضة، الذي ينطلق قريباً ويشهد إطلاق تشكيلة الربيع/الصيف، في تسليط الضوء على أحدث عروض الأزياء وزيادة المبيعات في مختلف أنحاء المدينة من خلال دعم المتاجر الكبرى والعلامات التجارية.

أما فعاليات رمضان وعيد الفطر في دبي خلال الفترة من 10 مارس إلى 14 أبريل المقبلين، فتتضمن عروضاً ترويجية، وفعاليات روحانية وثقافية في أجواء عائلية مميزة.

وتعد التخفيضات الإلكترونية الكبرى الحصرية عبر الإنترنت أحدث فعالية في أجندة قطاع التجزئة في دبي. وستتواصل الفعالية على مدار ثلاثة أيام، وتوفر صفقات لا مثيل لها للمتسوقين عبر الإنترنت سواء كانوا في منازلهم أو أثناء التنقل.

ويدعو مهرجان دبي للمأكولات، الذي ينظم من 19 أبريل إلى 12 مايو المقبلين، زوار دورته الـ11 لاستكشاف العديد من التجارب والأطباق المميزة في دبي، لتذوق أشهى المأكولات من مختلف المطابخ العالمية والنكهات الفريدة طوال فترة المهرجان.

ويشهد مايو المقبل ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، بمشاركة علامات كبرى ومتاجر تجزئة توفر خصومات تصل إلى 90% على مدار ثلاثة أيام في مراكز ووجهات التسوق في أنحاء دبي. ويتم الإعلان عن المواعيد والعروض قبل أيام قليلة من الفعالية.

وستحتفي المدينة خلال «عيد الأضحى في دبي» من 17 إلى 23 يونيو المقبل بالمناسبة عبر صفقات وفعاليات عدة في جو عائلي مفعم بالتقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة.

وستشهد مفاجآت صيف دبي التي تنطلق 28 يونيو وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبلين، موسماً من الفعاليات الممتعة والعروض الترويجية والترفيهية العائلية، بما فيها فعالية «عالم مدهش»، إضافة إلى العروض والسحوبات الكبرى التي توفر للمتسوقين تجارب ممتعة على مدار الصيف في دبي.

وسيوفر موسم العودة إلى المدراس، في الفترة من الخامس إلى الـ29 من أغسطس المقبل، خلال مفاجآت صيف دبي، عروضاً مميزة للأطفال في متاجر عدة، تشمل صفقات على المنتجات التي يحتاج إليها الأهل والأطفال، للاستعداد لبداية العام الدراسي.

وتختتم مفاجآت صيف دبي بتخفيضات لا مثيل لها على العلامات الرائدة في قطاع التجزئة بدبي.

ويهدف مهرجان دبي للمفروشات (11 إلى 27 أكتوبر المقبل) إلى دعم قطاع المفروشات والتصميم الداخلي في دبي، ويتيح للمصممين عرض منتجاتهم وابتكاراتهم في هذا المجال.

أضواء.. ونشاط

ينظم مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبلين، ويتضمن عروضاً موسيقية وحفلات وفعاليات طعام وعروض ألعاب نارية.

ويعد تحدي دبي للياقة (26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر المقبلين) فرصة للحفاظ على اللياقة وتعزيز النشاط.