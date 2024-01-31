الامارات | الفائز بـ «نوابغ العرب» فاضل أديب في ضيافة مؤسسة دبي للمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت «مؤسسة دبي للمستقبل» الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، البروفيسور فاضل أديب، الفائز مؤخراً بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، في جلسة حوارية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاعات العلوم والهندسة.

وتناولت الجلسة التي نظمتها أكاديمية دبي للمستقبل، أهمية دور مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تشجيع المواهب والكفاءات العربية على الإسهام في مسيرة التقدم الحضاري والإنساني.

وأكد البروفيسور فاضل أديب، خلال الجلسة التي أدارها مدير أكاديمية دبي للمستقبل، الدكتور محمد قاسم، ضرورة التعريف بالإسهامات العربية القيّمة في مختلف القطاعات العلمية والبحثية والطبية والأكاديمية والاقتصادية، وتهيئة الظروف المناسبة للشباب العربي، لصناعة مستقبلهم المشرق بالاعتماد على مهاراتهم ومواهبهم وتحصيلهم العلمي وإيمانهم بالمستقبل.

وتعرف الحضور إلى أهم الإنجازات التي حققها البروفيسور فاضل خلال مسيرته المهنية، وأبرز التحديات التي مر بها والتي شجعته على بذل المزيد ومواصلة العمل الجاد، لتحقيق أثر إيجابي في مجال عمله.

يشار إلى أن البروفيسور فاضل أديب نال جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية، وأعماله الرائدة في مجال الاستشعار اللاسلكي، إذ أسهمت أبحاثه واختراعاته الرائدة في توسيع نطاق تكنولوجيا الاستشعار اللاسلكي، ما أتاح التقدم في مجالات تتيح الرؤية والاستشعار عبر الجدران، إذ تمكن أبحاثه من توظيف انعكاسات موجات الاتصال اللاسلكي في التعرف إلى الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض، وغيرها من الاستخدامات.

البروفيسور فاضل أديب:

• ينبغي تهيئة الظروف المناسبة للشباب العربي لصناعة مستقبلهم المشرق بالاعتماد على مهاراتهم ومواهبهم وتحصيلهم العلمي.

• البروفيسور نال الجائزة عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.