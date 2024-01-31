الامارات | 7.9 مليارات دولار مبيعات «سوذبيز» في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت دار «سوذبيز» للمزادات في 2023 مبيعات بقيمة 7.9 مليارات دولار، كما أفادت الشركة، أول من أمس، بانخفاض طفيف عن الحجم القياسي الذي وصلت إليه في 2022، وهو ثمانية مليارات دولار. وأعربت الشركة في بيان عن ارتياحها للمبيعات التي حققتها في مجال مبيعات قطاع السلع الفاخرة والبالغة مليارين ونصف المليار دولار، رغم «ظروف كانت فيها السوق أكثر صعوبة»، بحسب وصفها.

وأظهرت النتائج أن إجمالي المبيعات في كل المجالات، من المزادات على الأعمال الفنية إلى تلك الخاصة بالسيارات الكلاسيكية، بلغ 7.9 مليارات دولار، مسجلاً نسبة تراجع محدودة جداً لم تتجاوز 0.8% عمّا كانت عليه عام 2022، لكنه ارتفع بنسبة 40% عمّا كان عليه في 2019، أي في العام الأخير قبل «الجائحة».

وقال الرئيس التنفيذي لدار «سوذبيز»، تشارلز ستيوارت، إن «الحركة أصبحت مرتفعة، وأسهمت فيها زيادة في تحويلات الثروات بين الأجيال ونتائج المزادات المُرضية». وأعربت «سوذبيز» عن اعتزازها بأن مزاداتها شهدت بيع العملين الفنيين الأعلى سعراً في العام الماضي، هما: لوحة «امرأة الساعة» (1932) للرسام الإسباني بابلو بيكاسو بـ139 مليون دولار، ولوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» للفنان النمساوي غوستاف كليمت في بـ108 ملايين دولار.

أما دار «كريستيز» المنافِسة المملوكة لمجموعة «أرتيميس» القابضة، برئاسة الملياردير الفرنسي فرنسوا بينو، فقدّرت في ديسمبر الماضي بنحو 6.2 مليارات دولار إجمالي المبيعات لعام 2023 في قطاعَي الأعمال الفنية والسلع الفاخرة، أي بانخفاض بنسبة 25% عن الرقم القياسي البالغ 8.4 مليارات دولار عام 2022.