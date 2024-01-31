الامارات | "أوبتيموس".. إيلون ماسك يشارك فيديو لروبوت تيسلا السائر كالبشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك إيلون ماسك مقطع فيديو على منصة "اكس"، ظهر فيه روبوت Tesla Optimus البشرى وهو يمشى مثل الإنسان، حيث يسير الروبوت بطريقة مذهلة تشبه الإنسان.

هذا هو الفيديو الثاني للروبوت أوبتيموس الذي يشبه الإنسان والذي شاركه إيلون موسك هذا الشهر، وأظهر الفيديو السابق اكتساب الروبوت لمهارة جديدة وهي طي القمصان، في الفيديو الذي شاركه ماسك، يظهر روبوت Optimus وهو يستعيد قميصًا أسود من سلة قريبة على طاولة ويشرع في طيه بدقة.

تشير هذه السلسلة من مقاطع الفيديو التي شاركها إيلون ماسك إلى أن المهندسين الذين يعملون على تطوير وتحسين الروبوت الآلي Optimus الذي يشبه الإنسان يعملون بنشاط لجعله أكثر شبهًا بالإنسان، ويتميز التكرار المحدث للروبوت بسرعة مشى وإيماءات يد محسنة، وقدرات استشعار اللمس على أصابعه، ومجموعة من الترقيات الأخرى.

تم الكشف عن الروبوت في حدث Tesla's AI Day في عام 2021، ويشار إليه باسم Tesla Optimus أو Tesla Bot.

عندما استعرض ماسك لأول مرة الروبوت البشرى - الذي أطلقت عليه الشركة اسم Tesla Optimus أو Tesla Bot - في حدث Tesla AI Day في عام 2021، بدا الروبوت رائعًا في كل شيء، لكنه كان يسير متوترًا، وكان مجرد غرض عام آلة يمكنها أداء المهام الأساسية مثل المشي والتحدث والرقص.

وبعد مرور عام، في عام 2022، كشفت تسلا عن نموذج أولى يتمتع بالقدرة على المشي وأداء المهام الأساسية مثل استرجاع الأشياء.