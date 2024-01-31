الامارات | دراسة حديثة: تناول "الورقيات" أفضل من "غسول الفم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد غسول الفم من العلاجات النموذجية لأمراض اللثة، لكنه لا يخلو بالطبع من الآثار الجانبية الضارة، وأبرزها جفاف وحموضة الفم، وتطور مقاومة مضادات الميكروبات، وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة "ويست سكوتلاند" البريطانية، أن الخضراوات الورقية غنية بالنترات التي يمكن استخدامها كبديل طبيعي لعلاج أمراض الفم، دون التعرض للآثار الجانبية التي تنتج عن استخدام الغسول.

وأفادت الدراسة المنشورة بمجلة "The Conversation" العلمية، بأن نظافة الفم واتباع نظام غذائي غني بالنترات؛ هو المفتاح لجسم أكثر صحة ولثة خالية من الأمراض، خصوصاً لكبار السن والنساء الحوامل.