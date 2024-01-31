بجنيه فقط.. نوع طعام يحميك من مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن الكاتشب، الذي يمكن شراؤه بكميات صغيرة لا يتجاوز سعرها جنيها واحدا للكيس، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة واحدة يوميا يقلل من فرص إصابة أي شخص بهذا القاتل الصامت بنسبة تصل إلى 36%.

الطماطم مفيدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وقال الباحثون إن استهلاك الطماطم، بما في ذلك المنتجات القائمة على الطماطم مفيد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته، كما أن تناول كميات أكبر من الطماطم يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 36%، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب

ولمدة ثلاث سنوات، تابعوا 7 آلاف و56 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما، وكان 5 آلاف و821 منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف الوعائي وتمدد الأوعية الدموية.

تم وضع المشاركين في أربع مجموعات اعتمادا على استهلاكهم للطماطم، أقل من 44 جراما، وبين 44 جراما و82 جراما، و 82 جراما إلى 110 جرامات، وأكثر من 110 جرامات.

واكتشف فريق من الباحثين من جامعة برشلونة، أن أولئك الذين تناولوا المزيد من المنتجات القائمة على الطماطم لديهم خطر أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وشمل ذلك الطماطم النيئة وصلصة الطماطم وحساء الخضروات النيء والكاتشب، لكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر والتي لها عواقب صحية.

أكثر من 110 جرامات من الطماطم يوميا تسهم في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم بشكل عام لشخص ما بنسبة تصل إلى 36%.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، تناول الطماطم ارتبط بإنخفاض ضغط الدم، وذلك بسبب احتوائها على مركب عضوي يسمى "الليكوبين".

ويعد الليكوبين و الكاروتينويد الموجود في الطماطم، يقلل من الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وتعبيره الجيني ويمنع تخليق الأنجيوتنسين 2 ويعزز أيضا توليد أكسيد النيتريك في البطانة [الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية]، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم".

وقد يلعب البوتاسيوم أيضا دورا، حيث وجد أنه يساعد في مواجهة الآثار الضارة للملح لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وتحتوي الطماطم الطازجة متوسطة الحجم على حوالي 290 ملليجرام من البوتاسيوم و 4 ملليجرام من الليكوبين، بينما يحتوي وعاء حساء الطماطم على حوالي 25 ملليجرام من الليكوبين و 280 ملليجرام من البوتاسيوم، بناء على تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.

وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالليكوبين والبوتاسيوم البطيخ والمشمش والتوت البري والموز والبطاطا الحلوة والفطر.

وغالبا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" لأنه نادرا ما يكون له أي أعراض وغالبا ما لا يتم تشخيصه.

وتعد الطريقة الوحيدة لمعرفة أنك مصاب بها هي قياس ضغط الدم.

تتراوح قراءة ضغط الدم المثالية بين 90/60 (ملليمتر من الزئبق) و 120/80 مم زئبق.

أما ارتفاع ضغط الدم يكون من 140/90 مم زئبق.

اقرأ أيضًا:

5 مشروبات طبيعية تعالج ضعف الانتصاب خلال شهر واحد

كارثة صحية قد تصيبك من غطاء قاعدة الحمام.. احذر هذا الأمر

تظهر على العينين.. علامة قد تنذرك بإنخفاض السكر فى الدم

"الباكت ب 2 جنيه"... تناول هذا المشروب الساخن يحمي عضلة القلب

مفاجأة كارثية - طبيب يحذر من شرب الشاي بعد اللحمة.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك