الامارات | موسيقيون قلقون من الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدي 71% من العاملين في مجال الموسيقى اعتقاداً بأن الذكاء الاصطناعي سيحرمهم من دخلهم ويهدد مستقبلهم، بحسب دراسة كشفت عنها، أول من أمس، جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية (ساسيم) ونظيرتها الألمانية (جيما).

ويعتمد هذا التقرير الأول من نوعه حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الموسيقى على تحليل السوق، ومقابلات مع خبراء، ودراسة شملت أكثر من 15 ألف شخص من صنّاع الموسيقى والناشرين.

وبحلول عام 2028، تشير تقديرات «ساسيم» و«جيما» إلى أن «المؤلفين والمبدعين قد يشهدون انخفاضاً في دخلهم 27%، ما يمثل خسارة تراكمية إجمالية قدرها 2.7 مليار يورو».

وفي مواجهة هذه التوقعات، «يطالب 95% من المبدعين والناشرين الموسيقيين بمزيد من الشفافية من الشركات التي تطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي».