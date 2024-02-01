الامارات | فعاليات خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مهرجان الإمارات للآداب لجمهوره مجموعة متنوّعة من الفعاليات الخاصة، مثل فعالية «أبيات من أعماق الصحراء». وفي مسرح الفن الرقمي (ToDA)، تُقام «أمسية الشعر والعود» وتجتمع الشاعرة الفلسطينية دانا دجاني، مع مجموعة من نجوم العالم العربي لإحياء إرث الشاعر الكبير محمود درويش، في أمسية «ونحن نحب الحياة». كما يحتفي المهرجان بإرث الكاتب والشاعر أنسي الحاج في جلسة «بريد الكائنات».