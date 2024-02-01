الامارات | رحيل نجمة أضاءت مسارح برودواي لـ 6 عقود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت، أول من أمس، عن 91 عاماً المغنية والممثلة الأميركية شيتا ريفيرا، إحدى الشخصيات البارزة في مسرحيات برودواي الموسيقية، كما أفادت عائلتها.

وقالت ابنتها ليزا موردينتي، في بيان، إن أمها توفيت في نيويورك بعد معاناتها «المرض لفترة قصيرة».

واشتهرت شيتا ريفيرا، وهي رائدة بين الممثلات اللاتينيات في عالم برودواي المنغلق جداً، بدوريها في «وِست سايد ستوري» و«شيكاغو».

وبدأت العمل على مسارح برودواي قبل أن تبلغ الـ20، ولم تتركها حتى بلغت الـ80، وتعاونت لستة عقود مع أهم الأسماء في المسرح الأميركي.

ووُلدت ريفيرا، واسمها الحقيقي دولوريس كونشيتا فيغيروا ديل ريفيرو، عام 1933 في واشنطن لأب موسيقي في البحرية. وتعلمت الغناء والعزف على البيانو والباليه في سن مبكرة. وكانت تقول إنها كانت تقارن نفسها خلال تجارب الأداء بالشقراوات الطويلات اللواتي كنّ يتنافسن معها آنذاك.