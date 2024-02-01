الامارات | تراث الإمارات في حماية 786 حِرفياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة عن انضمام أكثر من 786 حرفياً مرخصاً في مبادرة سجل أبوظبي للحرفيين، التي أطلقتها الدائرة في عام 2020، وتوفير فرص التدريب لـ445 متدرباً من مختلف الفئات العمرية بناءً على المنهج التدريبي المعد لذلك. وتندرج هذه المنصة، التي تجمع الحرفيين الإماراتيين من مختلف التخصصات، في إطار التزام الدائرة بالحفاظ على التراث والتقاليد الثقافية الإماراتية، من خلال تزويد ممارسي الحرف اليدوية التقليدية بالموارد والفرص اللازمة للترويج لأعمالهم على نطاق أوسع.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعود عبدالعزيز الحوسني: «تعد الحرف اليدوية التقليدية الإماراتية عنصراً مهماً في تراثنا الثقافي اليوم. وقد اتخذنا خطوات جادة للحفاظ على هذه الحرف، بدءاً من إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو لحماية التراث، إلى تسليط الضوء عليها في المبادرات الثقافية، مثل (نسج الثقافات)، وقد أسهم دعمنا للحرفيين الإماراتيين، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم، في استدامة الحرف اليدوية التقليدية، مع الحفاظ على هويتنا الوطنية، وحماية تراثنا الثقافي الإماراتي». يتيح سجل أبوظبي للحرفيين الفرص أمام الحرفيين الإماراتيين للحصول على شهادة عضوية تمنح من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن 17 حرفة تقليدية معتمدة، منها صناعة الفخار التقليدية، وخياطة الملابس التقليدية، وصناعة العطور التقليدية، والسدو، والخوص، والتلي، والنجارة، وصناعة البراقع، وغيرها. كما يحصل الحرفيون المسجلون أيضاً على بطاقة قيد حرفي مدرجة في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بهم، وتتيح لهم الحصول على فرص عمل للأسر المنتجة، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرسمية التي تقام في أبوظبي وخارج الدولة.

يتولى السجل مهمة تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية في إمارة أبوظبي، ورفد الكوادر الوطنية والطاقات الحرفية بالأدوات المناسبة التي تتناسب مع المستجدات التسويقية والترويجية التي يشهدها القطاع الحرفي بصورة مستمرة، ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير منتج تراثي قادر على المنافسة، وقابل للتسويق داخل الدولة وخارجها باسم «حرف أبوظبي».

كما أنتج 150 منتجاً جديداً باسم حرف أبوظبي، وتم تسويقه عبر منصات إلكترونية مثل «أمازون» و«أناس»، وغيرها، حيث تم العمل مع أكثر من 200 حرفية إماراتية، وتحقيق مبيعات بقيمة ثمانية ملايين درهم عام 2022، وتسعة ملايين درهم في عام 2023.

• 445 حِرفياً تلقوا تدريبهم منذ إطلاق المبادرة.