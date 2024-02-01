الامارات | قريباً .. 10% من سكان الأرض سيكونون من الروبوتات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مليار روبوت بشري ستعيش معنا على سطح الأرض خلال العشرين عاماً المقبلة، هذا أحدث ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي، والملياردير الأميركي ايلون ماسك، فهل ستغزو فعلا الروبوتات البشرية الكوكب؟

وأكد ماسك توقعات ديفيد هولز، مبتكر مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي "ميدجيرني"، التي تقول إن الروبوتات ستكشل 10% من نسبة سكان الأرض في وقت قريب.

ويأمل ماسك أن تكون كل الروبوتات من تصنيع شركته تسلا، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقلة، عل حد تعبيره، فشركة تسلا طرحت عام 2021 روبوتا آليا يشبه البشر يحمل اسم أوبتيموس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال 5 أو 10 سنوات، وستكلف كل نسخة نحو 20 ألف دولار.

ولم يكتسح الروبوت عالم الاقتصاد فحسب، فقد اخترق كل الميادين حتى التجميل ومهنة عاملات المنازل والطب وغيرها، فالروبوت سيمحو مهناً كاملة عن وجه الأرض ليحل محلها.

ويقدر عدد سكان العالم بـ 8 مليارات سيضاف إليهم مليار روبوت، ولم تعد رؤية الروبوت اختراعا يثير دهشة الناظرين، بعد انتشارها بشكل كبير في كل مجالات الحياة إلا أن الجديد الذي قد يكون نقطة تحول يكمن في صناعتها، فالعالم أمام ثورة مذهلة ستغير وجهه وتعيد ترتيب قوانينه.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الشغوب بالتكنولوجيا والابتكارات ومؤسس شركة "نيورالينك"، أعلن مؤخرا أيضا نجاح عملية زرع شريحة دماغية برأس أول مريض من البشر.

وقال في تغريدة على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، إن الشريحة الثورية "تمكنك من التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهما أي جهاز تقريبًا، بمجرد التفكير".

وأضاف مالك منصة "إكس" "سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.. تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع. هذا هو الهدف"