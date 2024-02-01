الامارات | ليبيا: اعتقال "الحمصة" بسبب أغنية تشجع على الفجور والانحلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت السلطات الأمنية الليبية الفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية، المشهورة بـ"الحمصة"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تؤدي أغنية أثارت الجدل بين الليبيين ووصفت بأنها "تشجع على الانحلال".

وقال جهاز دعم الاستقرار التابع لوزارة الداخلية إنه تم ضبط المدعوة "حمصة"، لارتكابها جريمة خدش الحياء، وذلك "حرصاً على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز المجتمع الليبي"، مشدّداً على أنه "سيقف سداً منيعاً ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأخلاق والقيم".

وأضاف الجهاز، في بيان مساء الأربعاء، أنّه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ هذه الفنانة، على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانوناً.

وتفجرّت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للفنانة فاطمة الطرابلسية وهي تغني في إحدى حفلات الزواج وترقص على أغنية اعتبر ليبيون كلماتها تشجع على الانحلال الأخلاقي وعلى الخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية وتدعو إلى التفكك الأسري.

واعتبرت الناشطة الليبية عزّة الرايس، أن كلمات الأغنية "خطيرة حيث تشجع فيها الفنانة المراهقات الصغار على الفسق والانحلال"، داعيةً إلى القبض عليها ومحاسبتها.

وقال الناشط رضا قمودي في تدوينة له إن "هذه الفنانة يجب أن تقاد إلى السجن وتدفع غرامه مالية وتوقف عن الغناء من نقابة الفنانين، معتبراً أن "الفن الليبي لم يصل الى الانحطاط لهده الدرجة".

يذكر أن فاطمة الطرابلسية، المعروفة بالغناء في حفلات الأعراس، اعتقلت سنة 2017 من قبل جهاز الردع أثناء قيادة سيارتها في طريق الشط بالعاصمة طرابلس بتهمة حيازتها مواد ممنوعة.