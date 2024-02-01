الامارات | السعودية توقف قاضياً وكاتب عدل وضابطاً تورطوا بالفساد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن الهيئة باشرت النظر في حوالي 20 قضية فساد خلال الفترة الماضية، وأنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وجاء في أبرز القضايا التي تنظرها الهيئة أنه وبالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف رئيس كاتب عدل سابق بإحدى المحافظات لاستيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الدولة من خلال تسجيلها باسم شقيقه وحصولهما على مبلغ 148 مليون ريال بعد بيعها. كما تم إيقاف قاض سابق لحصوله على مبلغ 10 ملايين و250 ألف ريال، وموظفين اثنين في ذات الإدارة لحصولهما على مبلغ خمسة ملايين ريال، مقابل تعاونهم في إصدار صكوك لتلك الأراضي.

وفي قضية أخرى أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مليونين و896 ألف ريال من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.

كما تم إيقاف عسكري يعمل بإدارة المرور في إحدى المناطق لقيامه بإسقاط مركبة دون علم مالكها والاستيلاء على رقم لوحتها وتسجيلها باسم والده ونقلها إلى مواطن آخر بمبلغ 165 ألف ريال.

وكذلك إيقاف موظف يعمل في إحدى الجامعات لقيامه بالاستيلاء على أجهزة الحاسب الآلي من معمل كلية الهندسة بالجامعة وبيعها لمحلات التجارية.

كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مجوهرات ثمينة تعود ملكيتها لإحدى الموقوفات بالمركز.