الامارات | إصابة 9 أشخاص في حادث كيميائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شرطة لندن إن تسعة أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا أمس، في حادث يتعلق بمادة مسببة للتآكل في كلابام بجنوب العاصمة البريطانية.

وذكرت الشرطة في بيان "تم نقل ثلاث ضحايا، وهم امرأة وطفلاها الصغيران، إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة أن ثلاثة آخرين جميعهم بالغون نُقلوا إلى المستشفى بسبب إصاباتهم.

وأضاف البيان أن ثلاثة شرطيين نقلوا أيضا إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

وأوضحت الشرطة أنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.

وأفادت هيئة الإطفاء في لندن في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز بأنه "جرى استدعاء رجال الإطفاء إلى حادث كيميائي في شارع ليسار في كلابام".

وأضافت أن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن مادة مسببة للتآكل يعتقد أنها استخدمت في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.