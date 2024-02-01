الامارات | لص سيء الحظ يستعين بالشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر لص سيء الحظ إلى الاستعانة بالشرطة للتخلص من موقف محرج أثناء محاولته سرقة مدرسة محلية.

وقالت محطة "سي بي اس" الأمريكية أن السلطات المحلية في منطقة لوريل (ميسيسيبي -الولايات المتحدة) قامت بمساعدة لص علق في مصعد واضطر إلى الاتصال برقم 911 للحصول على المساعدة، بعدما اقتحم مدرسة إعدادية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن مايكل كلود من لوريل البالغ من العمر 19 عامًا اقتحم المدرسة يوم الإثنين. وقال المسؤولون أنه ركب على آلة التلميع في الممرات من باب اللهو كما يبدو، قبل أن يصعد في المصعد دون أن تحدد إلى أي طابق كان يتجه.

وأوضحت الشرطة إنه بعد أن علق في المصعد، اتصل كلود برقم 911 طلبًا للمساعدة، ولا سيما أنه بدأ يشعر بحاجة لاستخدام الحمام، حتى جاءت الشرطة وتمكنت خدمة صيانة المصعد من فتح الأبواب.

وتقول الشرطة إنه تم العثور على كلود وهو يرتدي سترة لوريل ليترمان لا تخصه. ووجهت إليه تهمة السطو من الدرجة الثالثة والأذى الإجرامي والسرقة. وتم إطلاق سراحه لاحقا بكفالة قدرها 3800 دولار.