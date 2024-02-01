الامارات | «اكسبوجر 2024» أكبر تجمع للمصورين يستقطب 25 ألف مشاركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 28 فبراير من العام الجاري 2024 حتى 5 مارس المقبل، الذي يجمع سنوياً كبار مبدعي الفنون البصرية ومنتجي وسائط التصوير الفوتوغرافي والافلام.

ويستضيف المهرجان على مدار 7 أيام في اكسبو الشارقة، نخبة من المصورين، وصانعي الأفلام، والفنانين البصريين، يشاركون في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات التعريفية، والجوائز والحوارات الملهمة، وعروض الأفلام، بالإضافة إلى معرض تجاري وجلسات توقيع للكتب وأنشطة تفاعلية، كما يركز المهرجان على تطوير مهارات التصوير الفوتوغرافي من خلال ورش العمل وجلسات تقييم الأعمال الفنية والمجموعات النقاشية.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: «يواصل المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) أهدافه في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات والشارقة، عبر دعم صناعة الفنون البصرية ودورها المركزي في التبادل الثقافي والفني، حيث استطاع المهرجان على مدى دوراته المتتالية أن يشكل منصة عالمية للاحتفاء بالمبدعين من الثقافات المختلفة، ليحقق تفوقاً في إبراز قوة فن التصوير الفوتوغرافي وتوظيفه الإيجابي».

وأضاف علاي: «ترتكز أجندة المهرجان على نهج استراتيجي يهدف إلى إلهام الجمهور وإثراء تجربته الثقافية والتعليمية، وتعزيز العلاقات بين المحترفين العالميين والمواهب الواعدة، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل السرد البصري، ودعم الارتقاء بفن التصوير، وتوفير ملتقى للفن والأفكار المبتكرة».

وتتضمن أجندة النسخة الثامنة من المهرجان مجموعة من البرامج المميزة والفعاليات التي تعد الأوسع منذ انطلاق المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المصورين والمعارض الفائزة بالجوائز.

إقبال استثنائي

شهدت جوائز اكسبوجر، إقبالاً استثنائياً هذا العام، حيث استقبلت أكثر من 25 ألف مشاركة من 190 دولة، ضمن فئاتها الـ 15، وجاء في مقدمتها فئة «حياة الشارع»، بـ 4868 مشاركة، ثم فئة «البورتريه» بـ4847، أما فئتا «الحياة البرية» و«المناظر الطبيعية» فتقدم لهما 4583 مشاركاً، ثم فئة «التصوير بالهاتف» التي شارك فيها 2444 مصوراً.

وتقدم لفئة «التصوير الجوي» 2663 مشاركة، بينما استقبلت فئة «التصوير المعماري» 2233 مشاركة، إلى جانب 1835 تقدموا لفئة «التصوير الصحفي»، و1267 لفئة «التصوير الليلي». في حين تلقت فئة «المصورين الصغار» 192 مشاركة. كما وصل عدد المشاركات في فئات: «الأفلام قصيرة»، «أفضل وثائقي»، «أفضل الفنون السينمائية»، «أفضل الصور المتحركة والأنيميشن»، إلى 567 مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى جوائز المهرجان على مبلغ 6 آلاف دولار، وهو الفائز الذي يجمع أكبر عدد من نقاط التقييم بغض النظر عن الفئة التي شارك فيها، بينما يحصل الفائز الأول من كل فئة على جائزة مالية مقدارها 3 آلاف دولار، أما الفائز بالمركز الثاني في كل فئة من الفئات الـ 15 فيحصل على 1500 دولار.

واستحدث المهرجان فئة جديدة تحت عنوان «من الشارقة»، تشمل فئات فرعية مثل التراث الثقافي، والمناظر الحضرية، والأشخاص والحياة اليومية، والطبيعة، ووصل عدد مشاركاتها إلى 660.

المصور الصحفي المستقل

وتوزعت “جائزة المصور الصحفي المستقل«البالغة 15 ألف دولار أمريكي، على ثلاث فئات، حيث استقبل»اكسبوجر" ضمن فئة الجائزة 255 طلباً من أكثر من61 دولة.

وتشمل فئات الجائزة: الصحافة الإخبارية، والصحافة البيئية، وصحافة الحلول، لتكريم الصحفيين الذين يغطون مواضيع مهمة وبارزة في جميع أنحاء العالم، تقديراً لشجاعتهم في نقل الحقائق ورفع الوعي العام وإبراز القضايا العالمية المهمة.