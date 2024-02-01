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الامارات | امرأة هندية تحاول قتل زوجها بثعبان سام بعد كسر ذراعه وخنقه

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة هندية تحاول قتل زوجها بثعبان سام بعد كسر ذراعه وخنقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة The Times of India إن امرأة هندية بالتعاون مع شريك لها حاولت قتل زوجها، حيث أطلقت ثعبانا ساما عليه.

وقع الحادث في مدينة ناشيك الهندية بعد مشاجرة وقعت بين فيشال باتيل البالغ من العمر 41 عاما وزوجته، وذلك عندما ذهبت لزيارة والديها في مدينة أخرى، لكن زوجها قرر إعادتها إلى المنزل.

وفي إحدى الأمسيات، حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ، وقاما معا بالاعتداء على الزوج وضربه بأدوات غير حادة.

ونتيجة للشجار، كسرت ذراع الزوج، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد حاولا خنقه، لكنه قاوم بشدة. وقرر صديق الزوجة اللجوء إلى أسلوب قتل غير معتاد، فأخرج ثعبانا ساما كان قد أحضره معه. وتُرك الثعبان بمفرده مع الضحية، وهربا من مسرح الجريمة بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.

وتمكّن الضحية من الاتصال بجيرانه وأصدقائه، الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى.

وكشف الأطباء أن الثعبان الذي لدغه كان ساما. وأجروا على الفور إسعافات عاجلة وأنقذوا حياته. وفتحت الشرطة ملفا جنائيا بتهمة الشروع في القتل وأدرجت زوجة فيشال وشريكها على قائمة المطلوبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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