الامارات | حمدان بن محمد: دبي ترتقي بالعلم والعمل للريادة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 فبراير 2024

دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج 105 من المرشحين والمرشحات من الدفعة الـ31 والدفعة الرابعة في أكاديمية شرطة دبي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن شعوره بالفخر بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي.

وقال سموه، في «تدوينة» على منصة «إكس»: «نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي هذه الكوكبة من أبناء وبنات الإمارات، الذين قطعوا العهد للحفاظ على علمنا خفاقاً وبلادنا آمنة مطمئنة».

وخاطب سموه المرشحين والمرشحات، قائلاً: «أمامكم اليوم مهمة جليلة، تحمل في طياتها كل معاني العز والفخر والشرف من أجل سلامة المواطن والمقيم والزائر».

كما بارك سموه لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة خمس نجوم ضمن منظومة Qs كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف.

وقال سموه: «هذه دبي وهذه طموحاتها التي ترتقي دوماً بالعلم والعمل للريادة العالمية».

حضر الحفل الذي بدأت وقائعه بالسلام الوطني، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والقائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة، وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوفود العربية، وضيوف تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، إضافة إلى أولياء الأمور وذوي الخريجين. وأعرب الفريق عبدالله خليفة المرّي عن امتنانه لتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل التخريج، مؤكداً حرص الأكاديمية على تأهيل المورد البشري لدوره الجوهري في تطوير منظومة العمل الأمني في القيادة، والإسهام في تحقيق إنجازات نوعية ترسخ مكانة دولة الإمارات، منوهاً بدور فرق العمل التي تسهم بشكل سنوي في تخريج فوج جديد من ضباط شرطة دبي على قدر من الكفاءة والاستعداد لاستكمال تعزيز مسيرة الأمن والأمان في دبي، ودولة الإمارات، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في النهضة الشاملة في شتى المجالات.

بدوره، أعرب مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان الجمال، عن تقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه حفل التخريج، وتوجه بالتهنئة إلى الفريق عبدالله خليفة المري على تخريج هذه الكوكبة من الضباط المؤهلين لخدمة البلاد والعباد، إلى جانب تهنئته الخريجين والخريجات بتخرجهم في هذا الصرح العلمي، والانضمام للميدان العملي الأمني.

وقال إن «أكاديمية شرطة دبي دأبت منذ نشأتها في عام 1987 على رفد المجتمع بنخب متوالية من أبنائها الخريجين، الذين تشربوا مختلف أنواع الخبرات التعليمية والتدريبية على يد نخب منتقاة من أكفأ الخبراء في مجالات العلوم القانونية والشرطية، إيماناً بدورها البنّاء في نشر العلم والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فقد اعتادت الأكاديمية على تخصيص مقاعد سنوية للطلاب المبتعثين من الدول الشقيقة والصديقة، الذين يتولى الكثير منهم الآن مناصب قيادية رفيعة في دولهم التي قدموا منها».

وأضاف أن «المجتمع الإماراتي يثق بخريجي الأكاديمية من حيث العلم والخبرة والانضباط والالتزام والكفاءة والصبر والاحتمال والتضحية والفداء وتحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط في كل الظروف والأوقات، حيث تحرص الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها على استقطاب نخب من خريجي الأكاديمية لتولي المناصب القيادية المختلفة فيها». وأوضح أن «أكاديمية شرطة دبي حصلت أخيراً على معدل خمس نجوم من مؤسسة كيو اس QS العالمية لتصنيف الجامعات، واليوم تفخر الأكاديمية بتخريج 105 من أبنائها وبناتها المرشحين والمرشحات، حيث تتخرج الدفعة 31 من الطلبة المرشحين وعددهم 75 خريجاً، والدفعة الرابعة من الطالبات المرشحات وعددهن 30 خريجة، ليلتحقوا اليوم بركب زملائهم الضباط الذين سبقوهم إلى ميدان العمل الأمني، ذلك الميدان الذي يسهم بكفاءة واحترافية عالمية في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل دائماً ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، حيث احتفظت دولة الإمارات، للعام الثالث، على التوالي بالمركز الثاني على مؤشر (أكثر بلدان العالم أماناً)، وذلك بحسب تقرير مجلة (غلوبال فاينينس) البريطانية الذي نشرته العام الماضي».

وقدم الخريجون أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، عرضاً، تضمن تشكيل كلمة «عزم دبي القوي»، عكست مدى استيعابهم التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية، وأبرزت المستوى العالي من الانضباط واللياقة البدنية التي يتمتعون بها. كما استمع سموه إلى قصيدة «الحكم» من كلمات الدكتور عارف الشيخ، تترجم معنى شعار التخريج «عزم دبي القوي».

تصنيفات عالمية

دشّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الموقع الإلكتروني الجديد للأكاديمية، بخدمات ذكية ورقمية متقدمة، تتضمن مستشاراً رقمياً، و12 خدمة استباقية، و16 برنامجاً أكاديمياً، كما استمع سموه من العقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، لشرح حول إنجازات أكاديمية شرطة دبي.

واطلع سموه على التصنيف العالمي QS للمؤسسات التعليمية العالمية، حيث حصلت الأكاديمية على تحصيل منظومة Qs 5 stars كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف. كما اطلع سموه من العميد محمد عتيق ثاني، مدير مشروع برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، على الدبلوم الذي أطلقته شرطة دبي في نسخته الأولى، الذي يستهدف استقطاب ضباط من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة.

ويركز الدبلوم على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وبرنامج جودة الحياة، ويُشارك في الدبلوم 46 منتسباً من 31 دولة.

والتقى سموه مع عدد من الضباط المبتعثين والخريجين من أصحاب المؤهلات العلمية العليا الذين تم ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية تسهم في دعم الشقين الأمني والتقني.

«نسيج»

استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حفل التخرج، إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، إلى جانب اطلاعه على نتائج مبادرة «نسيج»، وهي إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها شرطة دبي بهدف التصحيح الاستباقي لسلوكيات الطلاب، وتقويمها عبر برامج ومنهجيات علمية، وذلك بعد رصد شرطة دبي سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التحول الإيجابي المطلوب، ما يسهم في تعزيز أمن المجتمع، خصوصاً على صعيد المجتمع المدرسي.

وسام

التفوق

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه الفريق عبدالله خليفة المري، المتفوقين، وقلّدهم سموه أوسمة التفوق، وهنأهم على إبداعهم، كل في مجاله، وتمنى لهم مزيداً من النجاح في مسيرتهم العملية.

وجرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدفعة 31 إلى الدفعة 32 مصحوباً بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً.

وقبيل انصراف طابور العرض، أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستورها وقوانينها، وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها، حامين لعلمها، مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

عبدالله المرّي:

الأكاديمية حريصة على تأهيل الكفاءات البشرية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الأمني.

أكاديمية شرطة دبي حاصلة على معدل 5 نجوم من مؤسسة كيو اس QS العالمية لتصنيف الجامعات.