الامارات | «موسم ربع قرن» يستقطب المشاركين بـ 80 ورشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين «موسم ربع قرن»، تحت شعار «شارقة الإبداع»، في مركزي الطفل بالقرائن وسجايا فتيات الشارقة.

وأتاح موسم ربع قرن للجمهور، فرصة المشاركة في أكثر من 80 ورشة عمل إبداعية وتفاعلية، ركزت على مجموعة من المسارات التي شملت ورشاً في مسار الآداب واللغات، لأجل غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والنشء والشباب، ومن بينها ورش كتابة القصص وتحليل الأعمال الأدبية، والتحديات القرائية، وورش مسار المهارات الحياتية كالتصوير والطهي والأعمال اليدوية، والبودكاست الذي تعرف المشاركون خلاله إلى كيفية إعداد الحلقات والتقديم والمونتاج.

إضافة إلى جلسات نقاشية لشورى أطفال الشارقة تناولت محور الاستدامة، وأهمية المحافظة على البيئة، وشورى شباب الشارقة التي تطرقت إلى محور التدخين وأثره في الفرد والمجتمع.