الامارات | «السيارات القديمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة افتتاح أبوابه، اليوم، أمام الزوار مجاناً، في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة، حتى الرابع من فبراير الجاري، والذي يضم مجموعة فريدة من السيارات النادرة والفاخرة التي تمثل تاريخ الصناعة العالمية، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارات».