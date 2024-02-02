لايف ستايل

الامارات | «السيارات القديمة»

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «السيارات القديمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة افتتاح أبوابه، اليوم، أمام الزوار مجاناً، في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة، حتى الرابع من فبراير الجاري، والذي يضم مجموعة فريدة من السيارات النادرة والفاخرة التي تمثل تاريخ الصناعة العالمية، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا