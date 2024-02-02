الامارات | توقيع كتاب «شيخة الناخي» في «العويس» الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يوم الأربعاء المقبل، ندوة وحفل توقيع لكتاب «شيخة الناخي - امرأة تشكل الحلم» للشاعرة صالحة غابش، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً في قاعة المحاضرات بالمؤسسة، وبحضور القاصة المخضرمة شيخة الناخي، والشاعرة صالحة غابش.

ويُعدّ كتاب «امرأة تشكل الحلم»، الصادر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر لتوثيق الشخصيات، والتي تركت أثراً في الحياة الثقافية بشكل عام، كتاباً راصداً لسيرة وحياة القاصة الإماراتية المخضرمة شيخة الناخي، وقد قسم الكتاب إلى مقدمة ولقاء أول والطفولة ونشأة ثم العوامل المؤثرة في التجربة القصصية لشيخة الناخي، والمضامين الاجتماعية في قصصها، ومن ثم تنطلق المؤلفة إلى رصد زوايا أخرى من حياتها، وذلك بأقلام مجموعة من الكاتبات اللواتي عاصرن تجربتها مثل: أسماء الزرعوني وبثينة خضر مكي وعلياء جوهر وفاطمة الهديدي وكلثم عبدالله ونجيبة الرفاعي.

كما يشتمل الكتاب على نماذج من القصص التي كتبتها شيخة الناخي، خلال مسيرتها الأدبية، بدءاً من قصتها الأولى الرحيل، إضافة إلى أغلفة كتبها التي صدرت منذ سبعينات القرن الماضي.

وقالت صالحة غابش، في تقديمها للكتاب: «نرصد في هذا الكتاب العناصر المؤثرة في تجربة شيخة الناخي، التي تبدأ بنشأتها في بيت علم، ومن ثم خبرتها الوظيفية التي جاءت مبكرة قبل إكمال دراستها الجامعية، ودورها في تأسيس العديد من المنظومات الاجتماعية والثقافية والتربوية بالشارقة، وتركيزها على المرأة والتحديات التي تعترضها، وهي تؤدي وظائفها الحياتية محاطة بنظرة مجتمعية تراقب حالاتها المختلفة والمتغيرة».