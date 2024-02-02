الامارات | نيران حياة البر تضيء «الظفرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجسّد جناح المكشات في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، ملامح من حياة البر لمجتمع الإمارات من خلال الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يقدمها للزوار في سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان الذي ينظم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. ويتيح جناح المكشات فرصة تذوق أشهر المأكولات الشعبية الإماراتية، والتعرف إلى طرق إعدادها، إذ تنظم يومياً برامج للطبخ الشعبي، فضلاً عن فقرات عدة تقدم وسط أجواء تراثية مميزة، كما يعرض الجناح مراحل تحضير القهوة العربية على النيران، والتي تستهل بتحميص الحبوب، إضافة إلى التعرف إلى «سنع القهوة»، وكيفية تقديم رمز الكرم، وعادات وتقاليد استقبال الضيوف والترحيب بهم.

وقال مسؤول جناح مكشات الظفرة، راشد القبيسي: إن «الجناح نجح في استقطاب عدد كبير من زوار المهرجان، لاسيما فئة الشباب، الذين تعرفوا إلى عراقة التقاليد والتراث الشعبي من خلال البرامج والفقرات التي يقدمها الجناح على مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري».

وأشار القبيسي إلى أن الفعاليات في جناح المكشات تحرص على نقل العادات إلى الأجيال، وتعريفهم بالموروث الأصيل، كما تسعى إلى تكريس مفاهيم عديدة لدى الشباب والناشئة، مثل: الاعتماد على النفس، وممارسة تقاليد الأجداد على الواقع، كآداب المجالس، وإعداد القهوة العربية الأصيلة، وطريقة السلام، إلى جانب تعزيز ثقافة الصحراء، وإقامة المجالس الشعرية، وإلقاء القصائد، والتركيز على بعض المفردات التراثية ذات الصلة بالإبل.