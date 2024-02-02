الامارات | جريمة مروعة..تركي يقتل سائق تاكسي بعدما ساعده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 فبراير 2024

شهدت مدينة إزمير التركية حادثة مأساوية حيث قام مواطن بقتل سائق تاكسي بعد أن حاول السائق مساعدته. وتم توثيق الحادث بواسطة كاميرات التاكسي.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو السائق وهو يقوم بإيصال رجل كان عالقًا في البرد إلى مكان إقامته. وبشكل مفاجئ، قام الراكب بإطلاق ثلاث رصاصات على السائق وصفعه في وجهه، موجهًا له رسالة حادة حول عدم الثقة في الآخرين في المستقبل.

أظهر الفيديو أيضًا قيام سيدة في المنطقة بالاتصال بالشرطة والإسعاف بعد رؤيتها للحادث. تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن وزير الصحة التركي عن وفاته، مؤكدًا أن الشرطة تعمل على القبض على الجاني لتقديمه للعدالة ومحاسبته على فعلته الجريمة.