فتاة مصرية تحصل على جائزة رائدة الفكر العالمية: 10 تكريمات برضا الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعوام من التألق وجوائز تلو الأخرى تحصدها السيدة المصرية في بلدان العالم المُختلفة، تبدأ برضا الأم ودعم الزوج، فكانت آخر الجوائز التي حصلت عليها ندى الجوار، هي تكريمها من ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، ضمن الفائزين من المؤسسات والأفراد في 13 دولة.

وللتأهيل للجائزة السابقة، تروي ندى الجزار لـ«هن» أنه تم تقييم أكثر من 1000 طلب ترشيح باللغتين العربية والإنجليزية في مسابقة هذا العام، ويتم تسليم الفائزين بجوائز «ستيفي»، في حفل يُقام في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 2 مارس، إذ يرجع سبب لتكريمها هو عملها في تطوير وتسهيل برامج التمكين التنفيذي للمرأة والشباب، وسهلت أكثر من 60 برنامجا تدريبيا للمؤسسات والأفراد.

تعمل «الجزار» كمستشارة التميز والجودة في الأعمال، ومدربة مُحترفة معتمدة في البرمجة اللغوية العصبية، وتقدم شركتها خدمات استشارية وتدريبية في 4 محاور أساسية منها محور تمكين وتطوير المؤسسات والنساء والشباب وبناء المجتمع.

10 جوائز مختلفة محلية ودولية

تروي «الجزار»، عن دعم الأسرة والأم الذي يُلاحقها دائما في سفرها، وعائلتها الصغيرة كان سبيلا لها للحصول على 10 جوائز محلية ودولية في القيادة، وتم اختيارها مؤخرًا ضمن أفضل 100 قائدة نسائية في آسيا فى مؤتمر تم عقده في دبي، كما حصلت على جائزة عن فئتين رائدة الفكر لهذا العام والقائدة الأكثر ابتكارًا لهذا العام في الفائزين بجوائز ستيفي السنوية الخامسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وهي المصرية الوحيدة في هاتين الفئتين.