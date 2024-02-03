الامارات | أردني يخنق طفلته الرضيعة ويرسل صورها ميتة لطليقته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة بشعة هزت الشارع الأردني أقدم مواطن أردني على قتل طفلته الرضيعة انتقاماً من طليقته.

وفي التفاصيل قُتلت طفلة تبلغ من العمر سنتين بكتم أنفاسها على يد والدها العشريني، مساء الثلاثاء، في مدينة سحاب جنوب العاصمة الأردنية عمان، وذلك بسبب خلافات زوجية مع والدة الطفلة التي حصلت على الطلاق منه، بحسب وسائل إعلام أردنية استندت إلى مصادر مقربة من التحقيق.

ولم يكتف الأب القاتل بكتم أنفاس طفلته بوضع غطاء على وجهها، وفق المصدر بل أكمل جريمته بتصوير الطفلة المغدورة، وإرسال صورها لوالدتها التي تُقيم في منزل عائلتها بسبب طلاقها من زوجها ووالد ابنتها، من أجل استثارة غضبها وإغاظتها وقهرها.

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لوالد الطفلة المغدورة، مقرراً توقيفه 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

ولا يزال التحقيق جاريا بالقضية والاستماع إلى شهود النيابة فيما جرى تشريح جثة الطفلة المغدورة، في قسم طب شرعي مستشفى التوتنجي بأمر من مدعي عام سحاب، وعلل سبب الوفاة بالاختناق بسبب كتم الأنفاس.