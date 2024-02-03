الامارات | محمد عادل إمام: "اعتدت على لقب (الزعيم).. ولا أمنع أبي من الظهور كما يقال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الفنان المصري محمد إمام، لأول مرة، صحة ما يتم تداوله بشأن قرار الأسرة بمنع ظهور والده عادل إمام في المناسبات العامة ووسائل الإعلام، وحظر زيارة النجوم له داخل منزله.

وأكد محمد إمام أن الزعيم يستمتع بحياته مع أحفاده ويستقبل المقربين فقط من أصدقائه، وذلك رداً على اتهامات طالته وشقيقه المخرج رامي إمام بأنهما يمنعان والدهما من الظهور.

وقال محمد إمام في تصريحات تلفزيونية إن والده سعيد بنجاح أبنائه واجتهادهم، وأضاف: "وما يقال أننا نمنعه من الظهور.. ده مش حقيقي، هنمنعه من الظهور ليه؟ الناس بتزوره في البيت والراجل في فترة راحة مع الأحفاد وبيستمتع بحياته".

كما تحدث محمد إمام عن إطلاق البعض لقب "الزعيم الصغير" عليه وقال: "كنت أشعر بالخوف من اللقب في البداية، لكن اعتدت عليه"، مشيراً إلى أن اللقب في حد ذاته مسؤولية كبيرة جداً.

وسبق أن تقدم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، باعتذار لأسرة الفنان عادل إمام وكل محبيه، نيابة عن النجمة اللبنانية مادلين طبر، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، حول احتجاز الزعيم داخل منزله بقرار من أسرته، وقدم زكي شهادة شخصية حول اتصاله الأخير مع عادل إمام، نافياً صحة كل ما يتردد عن تدهور حالته الصحية وإصابته بالزهايمر.

وكانت طبر قالت في منشور لها إنها كانت تتمنى أن يحضر الفنان عادل إمام تكريمه بالدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وعلى أسرته أن تعيد التفكير في هذا الأمر، فليس شرطاً أن يتحدث، ولكن يكفي حضوره"، وأضافت أن حضور يسرا ولبلبة للاحتفال بيوم ميلاد عادل إمام، كان "اقتحاماً" للمنزل للاطمئنان عليه، بعد رفض أسرته ظهوره، ومنعه من استخدام هاتفه المحمول.

وقوبلت تصريحات طبر في حينه بهجوم عنيف، فدافعت عن نفسها قائلةً: "كل ما قلته ربما يكون جامحاً في حبّ الزعيم، هو شوق لرؤيته، إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها أقدّم رجاءً لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

واختتمت مادلين طبر توضيحها: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكنني طمعت بمحبّة أن أراه على المسرح مكرّماً، ووُجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لم أقصده إطلاقاً".