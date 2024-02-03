كيف تحافظ على أطرافك دافئة في الشتاء؟.. رجليك مش هتسقع تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع حلول فصل الشتاء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ما قد يسبب شعورًا بالبرد، خاصة في أطراف الجسم مثل اليدين والقدمين، التي عادةً تكون باردةً أكثر من باقي أجزاء الجسد.

واستعرض موقع "Mayo clinic" بعض النصائح للحفاظ على دفء أطرافك في البرد كالآتي:

ارتداء قفازات وجوارب دافئة

تُعدّ اليدان والقدمان من أكثر أجزاء الجسم عرضة للبرد، لذا من المهم ارتداء قفازات وجوارب دافئة،اختر قفازات وجوارب مصنوعة من مواد عازلة مثل الصوف أو الفراء أو الفليسة، وتأكد أنها تغطي معصميك، وأن الجوارب تغطي كاحليك.

تغطية الرأس والرقبة

يفقد الجسم الكثير من الحرارة من خلال الرأس والرقبة، لذا من المهم تغطية هذه المناطق، لذا ارتدي قبعة ووشاحًا للحفاظ على دفء رأسك ورقبتك، وعليك اختيار قبعة ووشاحًا مصنوعين من مواد عازلة مثل الصوف أو الفراء أو الفليسة.

شرب السوائل الدافئة

يساعد شرب السوائل الدافئة على تدفئة الجسم من الداخلـ اشرب الشاي أو القهوة أو الكاكاو الساخن أو الماء الساخن مع الليمون.

ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة على زيادة تدفق الدم إلى أطرافك، مما يجعلها أكثر دفئًا، لذا مارس الرياضة بانتظام، مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة.

تجنب التدخين

يُسبب التدخين تقلص الأوعية الدموية، ما يحد من تدفق الدم إلى أطرافك.

تجنب التدخين للحفاظ على دفء أطرافك.

استخدم كمادات دافئة

يمكن استخدام كمادات دافئة لتدفئة أطرافك بشكل مؤقت،

ضها على يديك وقدميك لمدة 15-20 دقيقة.

احرص على تجفيف أطرافك

تُصبح الأطراف أكثر عرضة للبرودة عندما تكون رطبة.

تأكد من تجفيف يديك وقدميك جيدًا بعد غسلها.

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