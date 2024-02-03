الامارات | تعرف إلى أنواع الكلاب المعمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيش الكلاب القصيرة ذات الخطم الطويل، ككلاب الويبِت السلوقية وكلاب الغرير القصيرة الأرجل، لفترة أكبر من السلالات الكبيرة الحجم ذات الوجه المسطح ككلاب البولدوغ الإنجليزية، وفق ما أظهرت دراسة نُشرت الأول من أمس.

وأجرى الباحثون تحليلاً لبيانات جُمِعَت من أكثر من نصف مليون كلب في كل أنحاء المملكة المتحدة، سعياً إلى توجيه من سيقتنون كلاباً في المستقبل.

وقالت المعدّة الرئيسية للدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" كيرستن ماكميلان إنها أول بحث يتناول الاختلافات في متوسط العمر المتوقع استناداً إلى مجموعة واسعة من العوامل، من بينها السلالة والحجم وشكل الوجه والجنس.

وأوضحت ماكميلان، وهي مديرة البيانات في مؤسسة "داغس تراست" الخيرية البريطانية لوكالة فرانس برس، أن "ذكراً متوسط الحجم ذا وجه مسطّح، ككلب البولدوغ الإنجليزي، يملك فرصاً أكبر بثلاث مرات من الأنثى الصغيرة ذات الوجه المسطح بأن يعيش اقل، مثل كلب الدشهند الصغير أو السلوقي الإيطالي الصغير".

من بين أكثر من 150 سلالة ونوعاً هجيناً في كل أنحاء المملكة المتحدة، بلغ متوسط العمر المتوقع لجميع الكلاب 12,5 عاماً، بحسب الدراسة، فيما تبيّن أنه 9,8 سنوات بالنسبة لكلب البولدوغ الفرنسي الذي صنّفه نادي "أميركا كينل كلوب" العام الفائت السلالة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

وقد أظهرت الدراسات أخيراً أن الأنوف القصيرة للكلاب ذات الوجه المسطح، والمعروفة باسم الكلاب ذات الرأس المسطح، تجعلها تبدو أشبه بأطفال البشر، مما يجعلها تبدو ظريفة جداً.

لكن ثبت أن هذه الميزة البدنية تسبب مشاكل كبيرة في الجهاز التنفسي (كونها تعيق المسالك الهوائية)، وتنفذ منظمات الرفق بالحيوان حملة لدفع الناس إلى إعادة النظر في شرائها.

ووفقاً للدراسة، فإن الكلاب التي تتمتع بأطول متوسط عمر متوقع هي كلاب "لانكشير هيلر" (15,4 سنة) تليها كلاب التيبت (15,2 سنة) وكلاب الغريرالصغيرة (14 سنة).

وتميل الإناث إلى العيش لفترة أطول قليلاً من الذكور، بحيث يبلغ متوسط العمر المتوقع للإناث 12,7 سنة مقارنة بـ 12,4 سنة.