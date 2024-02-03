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هذا ما يحدث للمخ عند الانفعال والعصبية.. مفاجأة صادمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن أن يكون للعصبية الدائمة تأثير سلبي كبير على صحة الإنسان خاصة على وظائف الدماغ.

وقال الدكتور محمد سعيد الساعي أخصائي المخ والأعصاب، إن العصبية المتكررة من الأشياء الخطيرة التي تؤثر على صحة الدماغ.

وأضاف في تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن العصبية المزمنة يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية بالدماغ وإضعفها ، وهي منطقة مهمة للتذكير والتعلم.

وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى صعوبة التركيز، وعد الإدراك، والعصبية، والصداع، وتشوش الرؤية.

واختتم استشاري المخ والأعصاب خلال حديثه قائلا: ضعف الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والانتباه والتركيز نتيجة العصبية، يمكن أن يؤثر على الأداء الدراسي والمهني.

وقدم عدة نصائح لتفادي العصبية:

ممارسة .

الحصول على قسط كاف من النوم.

اتباع نظام غذائي صحي.

الاسترخاء وممارسة تمارين اليوجا والتأمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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