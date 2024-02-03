مريض يضرب طبيبا في عيادته لقيامه بهذا الفعل بعد فحصه.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، اعتدى رجل على طبيب عظام في جوروجرام الهندية، وذلك بعد قيامه بتعقيم يديه عقب فحص أحدهما للحفاظ على صحته وسلامة مرضاه.

ويظن الطبيب ويدعي "بيوش ياداف" أن صاحب صالة الألعاب الرياضية قد حرض على هذا الاعتداء انتقاما من شكواه ضده بسبب تشغيل الموسيقى الصاخبة، وفقا لموقع "medboundtimes".

قال ضابط الشرطة: "قبض على اثنين من المشتبه بهم في واقعة الاعتداء على طبيب عظام يبلغ من العمر 39 عاما داخل عيادته".

وتابع: "زار المريض عيادة الطبيب يشكو من آلام في الكتف، وقام بفحصه جسديا، ولاحظ أنه ينظف يديه بعناية بعد الكشف مستخدما المطهر، لكنه شعر بالارتباك والانزعاج من ذلك".

وأضاف: "سرعان ما دخل المريض في مشاجرة مع ياداف ورفيقه، وبدأ بصفع الطبيب عدة مرات على وجهه".

وأكدت الشرطة أن الجهود جارية لتحديد هوية المشتبه فيهما.

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