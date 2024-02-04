الامارات | «مهرجان الأقصر» يحيي مئوية الكوميديان فؤاد المهندس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مئوية ميلاد الفنان الراحل الكوميديان فؤاد المهندس (1924-2006) في دورته الـ13، التي تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 50 فيلماً من نحو 20 دولة.

وقال السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس المهرجان، في مؤتمر صحافي، أمس، إن «تكريم اسم فؤاد المهندس يأتي باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما».

كما يكرّم المهرجان في هذه الدورة المخرج المصري خيري بشارة، والمخرج المغربي حسن بنجلون، والممثل المصري حسن الرداد، والممثلة المصرية إيمي سمير غانم، والمنتج المصري جابي خوري، والممثلة آي كيتا يارا من بوركينا فاسو.

وتقام الدورة الـ13 في الفترة من التاسع إلى الـ15 من فبراير تحت شعار «إفريقيا كل الألوان»، وتحل دولة مالي «ضيف شرف» بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صناعة السينما فيها.