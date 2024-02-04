الامارات | «الصديق الحميم» لرينيه بـ 50 مليون جنيه إسترليني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يجني عمل كبير للرسام السريالي رينيه ماغريت، الذي لم يُعرض للعامة منذ ربع قرن، نحو 50 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) في مزاد الشهر المقبل.

وأعلنت «دار كريستيز» لمزادات الفنون الرائدة في العالم، أمس، أنها ستعرض لوحة «الصديق الحميم» في مزاد يقام في السابع من مارس في لندن بمناسبة مرور قرن على الحركة السريالية في الفن.

وتتضمن اللوحة العديد من الزخارف المميزة للفنان البلجيكي، بما في ذلك رجل يرتدي قبعة مستديرة، وسحب بيضاء رقيقة على سماء زرقاء.

وفي هذه اللوحة التي اكتملت عام 1958، يظهر الرجل من الخلف مواجهاً منظراً طبيعياً جبلياً.

وقال أوليفييه كامو، نائب رئيس (كريستيز) للفن الانطباعي والحديث، إن اللوحة «الشاعرية للغاية والحالمة للغاية»، هي أحد أهم أعمال ماغريت الموجودة لدى القطاع الخاص.