الامارات | زيت الطحالب يحارب شيخوخة البشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد زيت الطحالب (Algae oil) بمثابة ينبوع جمال وشباب البشرة، حيث يعمل على ترطيب البشرة من ناحية، ويحارب شيخوخة البشرة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Stylebook» أن زيت الطحالب هو زيت مستخلص من طحالب مختلفة، ألا وهي الطحالب الحمراء والزرقاء والبنية، مشيرة إلى أن الطحالب الحمراء تحتوي على مادة «أستازانتين»، التي تحمي البشرة مما يعرف «بالجذور الحرة» (Free Radicals)، والتي تعجّل بشيخوخة البشرة.

وبالتالي تعد مادة «أستازانتين» سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد، كما أنها تتمتع بتأثير مرطب للبشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن الطحالب البنية تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية، في حين أن الطحالب الزرقاء يمكنها توفير حماية بسيطة ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وبشكل عام تعد الطحالب غنية بالأحماض الدهنية «أوميغا 3»، التي تتمتع بتأثير إيجابي على البشرة بفضل تأثيرها المثبط للالتهابات.

ومن ناحية أخرى، أشارت «Stylebook» إلى ضرورة توخي الحذر عند استعمال زيت الطحالب مع البشرة الحساسة والبشرة التي تميل إلى الحساسية، وكذلك في حالة المعاناة من الإكزيما أو مرض الوردية.