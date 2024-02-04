الامارات | خطوات "سهلة للغاية" لحرق الدهون بسرعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم الدكتور إريك بيرغ نصائح مفاجئة حول فقدان الوزن، بما في ذلك عدم القلق بشأن تناول الدهون، وتعريض نفسك للبرد.

وكشف الخبير بيرغ، المتخصص في إنقاص الوزن، عن 10 نصائح "سهلة للغاية" لحرق الدهون لمساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

1. البروتينات الحيوانية

عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي لإنقاص الوزن، أوضح بيرغ أن هناك بعض الأركان الأساسية التي يجب اتباعها. وأوصى بالحفاظ على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، وتناول كمية معتدلة من البروتين، والمثير للدهشة، عدم القلق بشأن الدهون.

وقال: "أنت تريد تناول كمية معتدلة من البروتينات الحيوانية. أود أن أقول كمية البروتين بحجم كف يدك إذا كنت أنثى، ثم ضعفين إذا كنت ذكرا".

ويتم تنظيم المفتاح الأيضي الذي يسمح لك بالاستفادة من الدهون الخاصة بك من خلال عدد الكربوهيدرات التي تستهلكها. يجب أن نحافظ على نسبة الكربوهيدرات أقل من 50 غراما. وتناول الدهون التي تأتي عادة مع البروتين، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء أساس لتكون قادرا على التخلص من الجوع.

2. اختيار الكربوهيدرات من خلال الخضروات

اختر الكربوهيدرات على شكل خضار ورقية وسلطة، لأن ذلك سيعزز تناولك للألياف و"لن يكون هناك مشكلة في حساب الكربوهيدرات".

3. لا تأكل إلا إذا كنت جائعا

في حين أن هذا قد يبدو واضحا جدا، أوضح بيرغ أنه بمجرد تقليل تناول الكربوهيدرات، سيستفيد جسمك من المزيد من الدهون ولن تشعر بالجوع كما كان من قبل.

4. التمرين بدل الوجبات الخفيفة

للأسف، النصيحة الرابعة لا تتعلق بالاستمتاع بالوجبات الخفيفة اللذيذة، بل تتعلق بالاستفادة من التمارين الرياضية طوال اليوم. وقال بيرغ: "على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالكثير من العمل على الكمبيوتر، فخذ فترات راحة لمدة ساعة، اذهب للمشي لمدة خمس دقائق. اغتنم كل فرصة للحصول على المزيد من النشاط البدني".

5. ممنوع تناول الوجبات السريعة في المنزل

قال بيرغ: "من المهم جدا ألا نستسلم للإغراء أو حتى أن نوفر هذه الوجبات السريعة".

6. تجنب الأماكن التي قد تغريك

لا يكفي تجنب الوجبات السريعة عندما تكون في المنزل، ويجب ألا تستسلم للإغراءات عندما تكون بالخارج أيضا.

7. تجنب الطعام الميت

قال بيرغ: "إنها إما أطعمة معلبة أو مطبوخة أو مكررة للغاية".

8. العلاج البارد

أوضح بيرغ أن جسمك يجب أن يعمل بجد في بيئة باردة لزيادة درجة حرارته، ما يعني أنه سيبدأ في حرق "كمية هائلة" من السعرات الحرارية.

9. تجنب الغليفوسات

بصرف النظر عن "الأطعمة الميتة"، يجب عليك أيضا تغيير الأطعمة المعالجة بمبيدات الأعشاب التي تحتوي على الغليفوسات كعنصر نشط. وقال بيرغ: "يعمل الغليفوسات كمضاد حيوي، وسيعبث بالميكروبات الموجودة في أمعائك، ويمكن أن يؤثر ذلك بسهولة على الالتهاب".

وتحتوي منتجات القمح على الغليفوسات وكذلك المواد الغذائية غير العضوية. لذلك عندما تشتري الدجاج التجاري أو لحم البقر أو أشياء من هذا القبيل، خمن ما الذي يتم تغذيتها به: الحبوب.

10. خل التفاح

النصيحة الأخيرة للخبير هي إضافة خل التفاح إلى قائمة التسوق الخاصة بك، لأنه يساعدك بشكل غير مباشر على إنقاص الوزن دون القيام بأي شيء.