نقص هذا الفيتامين يسبب أمراض القلب والسرطان.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت تتجنب التعرض لأشعة الشمس أو تلتزم بنظام غذائي نباتي صارم، قد تكون معرضًا لخطر نقص فيتامين د المعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس"، لأن الجسم يصنعه من الكوليسترول عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.

فيتامين د ضروري لجسم الإنسان، لذا قد يسبب نقصه الكثير من الأضرار الصحية.

الإصابة بالأمراض أو الالتهابات بشكل متكرر

يتفاعل فيتامين د بشكل مباشر مع الخلايا المسؤولة عن معالجة الالتهابات، لذا إذا كنت تصاب بالمرض في كثير من الأحيان، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين د عاملا مساهما، وفقا لموقعي "healthline" و"webmd".

يأتي ذلك بالإضافة إلى وجود صلة بين نقص فيتامين د والتهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن نقص فيتامين د مرتبط بالعديد من الأمراض الفيروسية، مثل: التهاب الكبد والإنفلونزا وفيروس كورونا والإيدز.

التعب والإرهاق

نقص فيتامين د قد يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

آلام العظام والظهر

يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم، وقد تكون آلام العظام وأسفل الظهر من أعراض نقص فيتامين د.

القلق والاكتئاب

ارتبط نقص فيتامين د بالقلق والاكتئاب، خاصة عند كبار السن.

ضعف التئام الجروح

قد يكون بطء التئام الجروح بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين د لديك منخفضة للغاية.

وقد يكون هذا بسبب زيادة فيتامين د في إنتاج المركبات التي تعتبر ضرورية لتكوين جلد جديد كجزء من عملية التئام الجروح.

قد يكون دور فيتامين د في السيطرة على الالتهابات ومعالجة العدوى مهمًا أيضًا للشفاء المناسب.

فقدان العظام

يؤدي فيتامين د دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام، وهذا أمر مهم لأن تناول فيتامين د والكالسيوم، وفي نفس الوقت يساعد جسمك على زيادة امتصاصه.

وانخفاض كثافة المعادن في العظام هو مؤشر على أن عظامك فقدت الكالسيوم والمعادن الأخرى، وهذا يضع كبار السن وخاصة الإناث في خطر متزايد للكسور.

وقد يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام والضمور العضلي.

تساقط الشعر

تساقط الشعر قد يكون نتيجة لنقص العناصر الغذائية، على وجه الخصوص، يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د والثعلبة البقعية، وهو مرض مناعي ذاتي يتميز بتساقط الشعر الشديد.

زيادة الوزن

السمنة هي عامل خطر موثوق لنقص فيتامين د.

الفئات الأكثر تضررا من نقص فيتامين د

لا يوجد سبب واحد لنقص فيتامين د، ومع ذلك قد تكون المخاطر الإجمالية أعلى نتيجة لبعض الظروف الأساسية أو عوامل نمط الحياة، بما في ذلك:

أصحاب البشرة الداكنة.

الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية

البالغون بعمر 65 سنة فما فوق.

وجود زيادة في الوزن أو السمنة.

المصابون بمرض مزمن في الكلى أو أمراض الكبد.

وجود حالة صحية تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، مثل مرض كرون أو الاضطرابات الهضمية.

استخدام بعض الأدوية التي تؤثر على استقلاب فيتامين د، مثل الستاتينات

أضرار أخرى لنقص فيتامين د

زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الضعف الإدراكي لدى كبار السن.

الربو الشديد عند الأطفال.

الإصابة بالسرطان.

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