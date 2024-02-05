الامارات | أريام تطرب جمهور «الظفرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء من الفن والطرب الأصيل، والحضور الجماهيري الغفير، أحيت الفنانة أريام أول من أمس، أمسية غنائية ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان الظفرة، المقام بمدينة زايد، بمنطقة الظفرة حتى الثامن من الشهر الجاري.

واستقبل الحضور أريام - التي تتميز بصوت دافئ ومعبر - بترحيب كبير، وقدمت الفنانة مجموعة من أغانيها التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بما يجسد لحن الموروث في أمسيات مهرجان الظفرة العامرة بالفن والإيقاع الطربي الذي يعانق الفنون التراثية الشعبية.

وتقام «أمسيات الظفرة الغنائية» يوم السبت من كل أسبوع، في الهواء الطلق، ووسط أجواء من التراث والثقافة والفن والطرب الأصيل، إذ تقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التراثية والثقافية والتعليمية والترفيهية، التي تناسب كل الفئات العمرية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء مميزة بصحبة الأهل والأصدقاء.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تنوع وتعدد الفعاليات والأنشطة والأمسيات لإرضاء كل الأذواق لتغطي مساحة من اهتمامات جميع الزوار، إذ يعد المهرجان متنفساً لأهالي منطقة الظفرة، وملتقى للاستمتاع بالأجواء التراثية والثقافية والفنية، ووجهه ثقافية تراثية سياحية وترفيهية.