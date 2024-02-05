الامارات | ألمانيا: مشروع يختزل أسبوع العمل لـ 4 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت 45 شركة بألمانيا اختبار نموذج أن يكون أسبوع العمل مكوناً من أربعة أيام بدلاً من خمسة أيام، في إطار مشروع ريادي كبير من سماته أن يحصل الموظفون على الرواتب نفسها مع العمل لأربعة أيام فقط أسبوعياً.

وقالت شركة الاستشارات الوظيفية «إنترابرينور»، وهي الشركة المبادرة بهذا المشروع في ألمانيا، إن أغلب الشركات المشاركة تبدأ هذا الشهر في تنفيذ هذا النموذج، مشيرة إلى أن 15% من الشركات غيرت بالفعل نظام أيام العمل مع بداية السنة الجديدة. وأضافت أن 20% تستعد للبدء في ذلك في الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيانات «إنترابرينور»، فإن أكثر من نصف الشركات في المبادرة لديها ما يراوح بين 10 و49 موظفاً. وأوضحت أن القطاع الأكثر تمثيلاً في هذه المبادرة هو قطاع «تكنولوجيا المعلومات»، بنسبة 14%، ولكن مؤسسات الحرف اليدوية والصناعية ممثلة بـ6% لكل منها.