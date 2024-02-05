الامارات | تفاصيل مروعة...ناج من تحطم طائرة يكشف أكل لحوم البشر لم يكن أسوأ ما رأيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 فبراير 2024

يروي فيلم "مجتمع الثلج" على "نتفليكس" يروي تحطم طائرة في جبال الأنديز عام 1972، حيث نجا 16 شخصًا بينهم لاعبو رغبي أوروغواي. الفيلم يستعرض الـ72 يومًا الكارثيين التي قضاها الناجون، بما في ذلك تجربتهم في تناول لحوم الركاب المتوفين للبقاء على قيد الحياة.

روبرتو كانيسا، واحد من الناجين، يروي تفاصيل مروعة عن الانهيار الجليدي واللحظات الحرجة، قال لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" Good Morning Britain، الأسبوع الماضي، إن اللجوء إلى أكل لحوم البشر لم يكن أسوأ جزء من المحنة.

واضاف كانيسا: "الأشخاص الذين ينظرون إلى القصة من الخارج، يعتقدون أن أكل أصدقائنا الموتى كان أسوأ ما في الأمر، لكن الأسوأ كان الانهيار الجليدي. لقد دفنت حياً لمدة خمس أو ست دقائق معتقداً أنني سأموت. دفنا هناك لمدة أربعة أيام".

هذا وكانت الطائرة قد تحطمت في جبال الأنديز الثلجية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1972. وكان كانيسا وقتها طالباً في كلية الطب. وفي حديث سابق مع شبكة "أي بي سي نيوز" ABC News قال كانيسا: "رميت بقوة لا تصدق، وبينما كان يغمى علي، أدركت أنني على قيد الحياة، وأن الطائرة قد توقفت".

كانيسا، الذي أصبح الآن طبيب قلب للأطفال، ذكر أن التجربة علمته درساً ثميناً حول التغلب على التحديات.

وفي حديثه مع برنامج "صباح الخير بريطانيا" قال: "من كل ذلك، تعلمت أنه في الحياة عندما تريد شيئاً، يجب عليك ببساطة التركيز في طريقك من دون الخوض في النجاح أو الفشل، فقط ابدأ في التحرك واعتبر كل خطوة تخطوها بمثابة تقدم".