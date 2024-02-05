الامارات | معركة قضائية في الهند: من اخترع الدجاج بالزبدة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدور في محاكم الهند معركة قضائية مستعرة تحوز على تغطية إعلامية واسعة، وتتعلق بطبق طعام هندي لذيذ مصنوع من مرق الطماطم واللبن السميك مع روائح غنية من الزبدة والتوابل الخفيفة، يسمى طبق "الدجاج بالزبدة".

ويتخلص جوهر المعركة بتفاخر مطعمين في نيودلهي يزعم كل منهما أنه مخترع الطبق الشهير، ويعود له الفضل في نشره على مستوى العالم، كطبق هندي تقليدي ولذيذ.

ووفقا ل" بي بي سي" تم رفع دعوى قضائية بشأن أصول الطبق في محكمة دلهي العليا في الأسبوعين الأخيرين. وتتعلق القضية بمطعمين وعائلتين متنافستين، يدعي كل منهما نسبه إلى مطعم "موتي محل" الشهير في المدينة والذي تأسس عام 1947، حيث ظهر الطبق لأول مرة. وتزعم الدعوى القضائية - التي رفعتها عائلة كوندان جوجرال، أحد مؤسسي المطعم الأصلي - أن جوجرال هو من صنع الكاري ورفع دعوى قضائية ضد السلسلة المنافسة Daryaganj بتهمة تزوير الفضل في ذلك، مطالبة بتعويض بقيمة 240 ألف دولار .

أما عن كيفية اختراع هذا الطبق المثير، فتبدأ القصص المختلفة برجل يُدعى موكا سينغ كان يدير محلا اسمه "موتي محل" بثلاثة فروع، وبالاتفاق مع ثلاثة من موظفيه. ولكن بعد تقسيم الهند تفرقت المجموعة حتى التقوا في أحد الأيام في مطعم واتفق كل من كوندان جوجرال، وابن عمه كوندان جاجي، وثاكور ماجو على فتح " موتي محل" جديد في دلهي حيث يفترض أن طبق "دجاج الزبدة" ولد هناك.

وقال أحد مؤرخي الطعام أن فكرة الطبق ولدت من الحاجة للتوفير، وذلك باستخدام بقايا طبق هندي تقليدي وخلطه مع مرق الطماطم السميك وقليل من الزبدة.

وفي غضون عام واحد، أصبح الوزراء ورؤساء الدول، بما في ذلك أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو، زبائن منتظمين في موتي محل. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" عن موتي محل: "تم التوصل إلى معاهدات السلام في الشرفة"، ويقال أن ضيوف الهند الأجانب كانوا ينصحون بالقيام بزيارتين: إلى تاج محل وموتي محل". وظل نجاح المطعم مذهلا حتى وفاة كوندان جوجرال في عام 1984.

لكن الأمور تغيرت بعد وفاته. ففي عام 1960، اضطرت عائلة جوجرال إلى تأجير موتي محل بعد أن واجهت صعوبات مالية، وبعد بضع سنوات، أطلقت عائلة جوجرال سلسلة منفصلة - أطلقوا عليها هذه المرة اسم موتي محل ديلوكس - وعادوا إلى العمل، وفتحوا الامتيازات في جميع أنحاء المدينة.

لكن انتكاسة أخرى كانت تنتظرهم في عام 2019، عندما افتتح حفيد الشريك الثاني، كوندان جاجي، سلسلة مطاعم منافسة تسمى Daryaganj، ذاكرا في إعلانه أنه مخترع "الدجاج بالزبدة" وسجلها كعلامة تجارية. ودافعوا عن الإعلان بقولهم أنه بينما كان الجد جوجرال هو واجهة المطعم، كان ابن عمه جاجي يتولى المطبخ وبالتالي فإن الأطباق، بما في ذلك الدجاج بالزبدة، كانت كلها أفكاره. ومع ذلك، رفضت عائلة جوجرال ذلك وزعمت أن جاجي كان شريكًا صغيرًا ولم يلعب دورًا رئيسيًا في إعداد القائمة.

وهذه هي المعركة التي تجري حاليًا في المحكمة حيث تطالب الأسرة بمنع أصحاب مطعم Daryaganj من تسمية أنفسهم بمخترعي دجاج الزبدة، باعتباره إرث جدهم.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها شخص ما إلى هذا الحد للمطالبة بملكية طبق ما، إلا أن مثل هذه النزاعات عادة ما تكون تجارية بطبيعتها ولا علاقة لها بالعملاء، كما يقول كاتب الطعام فير سانغفي. "يذهب الناس إلى المطاعم لتناول الأطباق التي يحبونها ولا يهتمون حقًا بمن اخترعها منذ عقود مضت."

ووفقا للمحامين، سيكون من الصعب معرفة أصل الطبق، إذ سيتعين على المحكمة الاعتماد على "أدلة ظرفية" وشهادات الأشخاص الذين تناولوا الطبق منذ عقود. ولكن حتى في هذه الحالة، كيف سيحدد الحكام من صنع الوعاء الأول؟

ويقول سانغفي إنه من المحتمل أن يكون لدى أحد الشركاء وصفة مكتوبة بخط اليد يمكن أن تساعد في تسوية المشكلة. لكن "حتى الآن لم يخرج هذا إلى النور."