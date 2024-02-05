الامارات | دراجة ومقود سيارة ورماد شخص ميت .. في قسم "المفقودات" بمطار بريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قدرت سلطات مطار إيست ميدلاندز في بريطانيا حجم المفقودات في مطارها بما يقارب 4000 قطعة تم تسليمها إلى مركز النقل العام الماضي، وذلك من ضمن مفقودات أو منسيات حوالي أربعة ملايين مسافر سنويًا، يخدمهم المطار الواقع بالقرب من قلعة دونينجتون، في ليسترشاير.

ووفقا لما قاله مدير خدمات العملاء بالمطار مايك غرايمز : "عندما يأتي الناس إلى المطار، ندرك أن البعض قد يكونون قلقين أو غير قادرين على التركيز، وهذا قد يعني في كثير من الأحيان أنهم يخطئون أو ينسون أو يتركون وراءهم مجموعة واسعة من العناصر المفاجئة".

ووفقا لما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" فإن من بين الأشياء الغريبة التي وجدت في تلك الحقائب غيتار في حالة جيدة، ومجموعة من مضارب الجولف، ودراجة جبلية ومعدات تدريب، وعجلة قيادة لسيارة فوكسهول. ومن بين الأشياء الغريبة الأخرى التي وجدت كيس من لحوم السلامي وقلادة تحتوي على رماد شخص ميت.

وعادة ما يحتفظ موظفو المطار بالأشياء المفقودة لمدة 30 يومًا على الأقل قبل التبرع بها للمحلات الخيرية.

ونصح غرايمز المسافرين ب" الاستعداد والحذر، وعند المرور عبر الأمن وضع أشياء مختلفة مثل المعاطف والأدوات الكهربائية في صواني منفصلة. مشيرا أنه "هناك الكثير من المعلومات المتاحة في المطار وعلى موقعنا الإلكتروني حول الإجراءات الأمنية، وما يمكن وما لا يمكن تجاوزه."

وذكرت الصحيفة أنه خلال ذروة موسم الصيف في العام الماضي، تم تسليم 600 قطعة إلى الممتلكات المفقودة في شهر أغسطس وحده.

وعلق غرايمز قائلا " يمكن أن يحدث هذا لأن الناس قد يكونون متحمسين للذهاب في عطلة، أو في عجلة من أمرهم، أو غير متأكدين من إجراءات تسجيل الوصول والإجراءات الأمنية في المطار، أو قلقين بشأن الطيران."