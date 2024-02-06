الامارات | «شاعر المليون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء غدٍ، الحلقة الرابعة لمرحلة الـ«24» والـ12 من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، بمشاركة ستة شعراء. ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم مع الشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية الرابعة من المرحلة الثانية، التي ستشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم عبدالله حنيف اليامي، وعبدالسلام رفيع السلمي، وعامر محمد بن مبشر وغيرهم.