4 خرافات عن السرطان عليك معرفتها- لا تصدقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أليكسي ترياكين، نائب مدير العمل العلمي بمركز بلوخين الوطني للبحوث الطبية للأورام بروسيا، إلى أن مرضى السرطان يؤمنون بعدة خرافات مرتبطة بالسرطان.

ويقول أليكسي: "يظن مرضى السرطان بعجة خرافات، مثل: أن الأورام تنمو عندما يتناولون أطعمة معينة، مثل اللحوم أو الحليب، بالإضافة إلى، العديد من المرضى يظنوا بأنهم سيموتون نتيجة إصابتهم بالسرطان فلا حاجة لإجراء الفحوصات والخضوع للعلاج"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابع: "كما أن العديد من المرضى، على يقين من أنهم الآن لا يستطيعون تناول الحلويات أو الحليب أو اللحوم أو الفيتامينات".

ووفقا له، لا تؤثر التغذية في نمو الأورام.

وأضافت: "كما يظن بعض المرضى أنه إذا خضعوا لعملية جراحية، فسوف يفتح الطبيب معدتهم، ولهذا السبب سيبدأ الورم في النمو على الفور، لكن هذا أمر خاطيء تماما".

- عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسرطان

تجاهل ممارسة التمارين الرياضية.

التدخين.

شرب الكحوليات.

تناول اللحوم الحمراء، والمصنعة.

قلة تناول الألياف الغذائية.

التعرض المفرط لأشعة الشمس.

السمنة.

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