الامارات | مكالمة فيديو مصممة بتقنية التزييف العميق مع المدير المالي للشركة تقنع موظفاً بتحويل 25 مليون دولار لعصابة محتالين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم خداع موظف مالي في هونغ كونغ لتحويل 25 مليون دولار إلى عصابة بعد حضور مؤتمر عبر الفيديو مع المدير المالي والعديد من الزملاء تم تزييفها عبر تقنية التزييف العميق Deep fake.

وأفادت شرطة هونج كونج مؤخرًا أنها تحقق في عملية احتيال متقنة شهدت قيام عصابة بالاحتيال على شركة بمبلغ 200 مليون دولار هونج كونج (25.6 مليون دولار أمريكي) باستخدام تقنية التزييف العميق، وذلك بانتحال شخصية إدارة الشركة أثناء مكالمة فيديو مع أحد الموظفين الماليين في الشركة.

استهدف المحتالون في البداية الموظف برسالة بريد إلكتروني مرسلة من المدير المالي للشركة (CFO) في المملكة المتحدة.

ونظرًا لأن الرسالة تتضمن "معاملة سرية" بقيمة 200 مليون دولار هونج كونج، اشتبه الرجل في أنها رسالة بريد إلكتروني تصيدية، لكن هذه الشكوك تبددت عندما تمت دعوته إلى مكالمة عبر الفيديو مع المدير المالي وزملاء آخرين.

ما لم يعرفه الرجل هو أن جميع الوجوه والأصوات المألوفة في مكالمة الفيديو كانت في الواقع مصممة بتقنية التزييف العميق لجعل الغرباء يبدون وكأنهم موظفو الشركة.

بعد أن شعر بالارتياح لأنه كان يتصرف بناءً على طلب مديره المالي، قام العامل المالي بتحويل أكثر من 25.6 مليون دولار إلى حساب المحتالين وواصل عمله.

وقال كبير المشرفين بارون تشان شون تشينج: "لقد استخدموا تقنية التزييف العميق لتقليد صوت أهدافهم وهم يقرأون من النص"، مضيفًا أن إدارته كانت تسلط الضوء على هذه القضية لأنها كانت الأولى في هونج كونج حيث تم خداع الضحية خلال "مؤتمر فيديو متعدد الأشخاص".

قال الموظف الذي تم خداعه إن موظفي الشركة في المكالمة بدوا وكأنهم أشخاص حقيقيون.

تم اكتشاف عملية الاحتيال فقط عندما قام الموظف بالتحقق من الصفقة مع المكتب الرئيسي، ليعلم أنه لا أحد يعرف أي شيء عنها.

وقد أصبحت عمليات التزييف العميق واستنساخ الصوت متكررة للغاية في السنوات القليلة الماضية حيث وصلت التكنولوجيا إلى مستوى لا يستطيع فيه معظم الناس التمييز بين الأشخاص الحقيقيين والمستنسخين الرقميين.