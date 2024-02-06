الامارات | إنقاذ حمار حزين على فراق أمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ أطباء بيطريون لشراب الكولا لإنقاذ حمار أصيب بانسداد أمعاء بعد موت والدته وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو " البريطانية.

وتوقف الحمار المسمي جوي 15 عامًا، عن تناول الطعام بشكل صحيح بعد أن فقد والدته المسنة في نوفمبر من العام الماضي. وبعد مرور بعض الوقت تطورت حالة الحمار الذي يعيش في مزرعة في ديفون (المملكة المتحدة) ليصاب بانسداد معوي حاد في بطنه.

وهو ما يعني أن الطعام لم يكن قادرًا على المرور عبر أمعاءه، الأمر الذي يمكن أن يتطور لمشاكل كبيرة، وهو ما استدعى تدخل الأطباء البيطريين.

وقال الطبيب البيطري جيمي فورست أن الأطباء قاموا بفحصه بالموجات فوق الصوتية كما قاموا بإجراء عملية تنظير للمعدة . وبعد مشاورات مختلفة توصل الأطباء إلى حل غير تقليدي بسكب كميات كبيرة من الكولا في معدة الحيوان المتألم بهدف حل المادة الصلبة المتجمعة لديه.

وقال الطبيب " استخدمنا ستة لترات من السكر الكامل في اليوم، موزعة على ثلاثة علاجات، لمدة أربعة أيام لتليين وإذابة المواد في بطنه ".

وأضاف أن الكولا " في جوهرها تصرفت مثل منظف الصرف. حيث تقوم بحل المواد الصلبة وتقليل صلابة ما تبقى حتى تتيح علاج الانسداد"

وقالت الصحيفة أن الأطباء تجنبوا نقل جوي إلى مستشفى للحيوانات، من أجل حمايته من مزيد من التوتر، حيث أوضح أحد مسؤولي المزرعة أن الحيوان الأليف "كان مع والدته طوال حياته، لذلك كان (موتها) تغييرًا كبيرًا بالنسبة له. لقد أصبح متوتراً للغاية ولا يريد أن يكون بالقرب من أي شخص".



ووفقا للصحيفة لا ينبغي أبدًا إعطاء مشروب كولا للحمير دون استشارة طبيب بيطري مؤهل.