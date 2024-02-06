الامارات | بعد توقف طويل.. الكويت تفتح باب تأشيرات الزيارة بشروط جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 فبراير 2024

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فتح باب تأشيرات الزيارة من مختلف الجنسيات، بدءاً من يوم غد الأربعاء، بعد أكثر من عام ونصف العام على وقف تأشيرات الزيارة في يونيو 2022.

وقالت الوزارة في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، إن إدارات شؤون الإقامة المختلفة، ستقوم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء باستقبال طلبات الزيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق عبر منصة "متى".

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الحصول على سمات الدخول للزيارة العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة، ووفقاً لضوابط أوردتها بشكل مفصل.