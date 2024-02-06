الامارات | ماتت الأم البطلة.. أميركية تنقذ طفليها وتحترق مع رضيعها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت أم أميركية وابنها البالغ من العمر عام واحد في حريق منزل الأسرة في هيوستن يوم السبت، وذلك بعد أن انتشلت طفليها الأكبر سناً من النيران.

وقالت إدارة الإطفاء في هيوستن إن جيوفانا كابريرا (31 عاما) أخرجت بسرعة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وابنتها البالغة 6 سنوات من النيران وعادت مسرعة لإنقاذ طفلها البالغ من العمر سنة واحدة .

لكن رجال الإطفاء عثروا على الأم وطفلها الرضيع ميتين في حريق المنزل.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، اندلعت النيران في المنزل حوالي الساعة الخامسة صباح يوم السبت، حيث سحبت كابريرا طفليها بعيدًا عن النار قبل أن تهرع مرة أخرى لإنقاذ طفلها الأصغر الذي لقيت مصرعها معه.

وقد احتشد المجتمع والجيران في منطقتها لمساعدة طفليها الباقيين على قيد الحياة، وجمعت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت أكثر من 24000 دولار لتوفير الملابس وغيرها من الضروريات للأطفال، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الجنازة.

وفي حين أنه من غير الواضح سبب الحريق المميت، فإن رجال الإطفاء في هيوستن سوف يتجولون في الحي يوم الثلاثاء لتوزيع نصائح السلامة والتحدث مع السكان حول تشغيل أجهزة كشف الدخان وخطط الهروب من المنزل والوقاية من الحرائق.