الامارات | اكتشاف نباتات «تتحدى الموت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق من علماء النبات في الولايات المتحدة، فصيلة فريدة من نوعها من نبات «السرخس» تعيش في بنما، يمكنها تحويل أوراقها الميتة إلى جذور لتغذية النبات.

ويطلق على هذه الفصيلة من نبات «السرخس» اسم Cyathea rojasiana، وهي تقوم بتحويل «الأوراق الميتة» إلى جذور جديدة للنبات عن طريق تغيير اتجاه تدفق المياه داخل الورقة، بحيث تستطيع امتصاص المغذيات من التربة وتحويلها إلى النبات الأصلي مرة أخرى.

وأوضح الباحث جيمس دالينج، أستاذ علم النبات بجامعة إلينوي الأميركية، أن «هذه الظاهرة الفريدة تحدث عندما تذبل أوراق نبات (السرخس) وتتدلى إلى الأرض، إذ تلاحظ أن الأوراق الذابلة لهذه النبتة تتشبث بالتربة من خلال مجموعة من الجذور الفرعية الرفيعة، وأثبتت الاختبارات المعملية أن هذه الأوراق تمتص النيتروجين من التربة».

وأضاف دالينج، في تصريحات لموقع «سايتيك ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية: «بعد أن تتحول الأوراق الذابلة إلى جذور، فإنها تبدو مثل نباتات متحللة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل علماء النباتات لا يلتفتون إلى هذه النبتة من قبل».