الامارات | عينات بحثية قيّمة تتلف بسبب «عطل بالثلاجة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلفت عيّنات مخصصة للأبحاث العلمية في جامعة طب سويدية مرموقة، جمعها علماء طوال عقود، بفعل عطل أصاب - خلال إجازة عيد الميلاد - الثلاجة التي كانت مخزّنة فيها، كما أعلنت الجامعة أول من أمس.

وكانت العيّنات محفوظة في حرارة 190 درجة مئوية تحت الصفر داخل خزانات مبرّدة بالنيتروجين السائل في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية مهمة في ستوكهولم، ومقرّ «جمعية نوبل» المسؤولة عن اختيار الفائز بجائزة «نوبل» في علم وظائف الأعضاء أو الطب.

إلا أن إمداد 16 خزاناً مبرّداً بالنيتروجين السائل توقف في 22 و23 ديسمبر الماضي. وأفادت وسائل إعلام بأن القيمة التقديرية للعيّنات التالفة بلغت نحو 500 مليون كرونة (47 مليون دولار).

وأوضح عميد الحرم الجنوبي للجامعة، ماتي سالبيرغ، أن «الأكثر تضرراً هم الباحثون في مجال سرطان الدم، لأنهم جمعوا عينات من المرضى طوال فترة تصل إلى 30 عاماً».