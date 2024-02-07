الامارات | منافسات «الطبخ الشعبي» و«اللبن الحامض» تتواصل في الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل المنافسات في مسابقتي الطبخ الشعبي واللبن الحامض في سوق الظفرة التراثي ضمن فعاليات الدورة الـ17 لمهرجان الظفرة الذي ينظم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويختتم غداً. واتسمت مسابقة الطبخ الشعبي بطابع من المنافسة والحرفية في إعداد أبرز الأطعمة الإماراتية، وحظيت بإقبال جماهيري لمتابعة الأنشطة التراثية، وشهدت المسابقة مشاركة 170 متسابقة تنافسن في إعداد مجموعة من الأكلات الشعبية المتنوعة.

كما تتواصل منافسات مسابقة «اللبن الحامض» التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، بهدف إحياء تراث الآباء والأجداد، إذ تعد عملية تحويل الحليب إلى لبن حامض أو رائب كي لا يفسد ويبقى فترة أطول من الطرق التقليدية القديمة للمحافظة على الإنتاج المحلي من اللبن.

وحظيت المسابقة التي رصدت لها اللجنة المنظمة للمهرجان 100 جائزة، بمشاركة 232 متسابقاً على مدار الأيام الماضية، وشهدت تنافساً قوياً بين المشاركين في إعداد اللبن الحامض بنكهات مميزة ومتنوعة.