الامارات | نصير شمة يعزف بشكل مختلف.. هذه المرة بالألوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بموهبة مختلفة.. يطلّ أستاذ العود العربي الفنان الدكتور نصير شمّة، في معرضه التشكيلي الأول، الذي يحمل عنوان «رؤية وحياة: أربعون عاماً من الألوان»، ويجمع أكثر من 60 عملاً فنياً بخامات متعددة، ضمن المعرض الذي يستضيفه «غاليري الاتحاد» في أبوظبي، خلال الفترة من 11 الجاري إلى الثامن من مارس المقبل.

وقال صاحب «غاليري الاتحاد»، خالد صدّيق المطوّع: «لا يختلف اثنان في أن نصير شمة مشروع متكامل موسيقياً، واليوم سنعرف جهة أخرى من شمة التشكيلي برهانات فنية مغايرة ومتماسكة وعالية، الجهة التي لم يكن يعرفها إلا قلة من أصدقائه».

من ناحيته، أكّد نصير شمة أن «اشتغاله على اللوحات بهذه الطريقة دون سواها، مردّه إلى مجموعة من العوامل الدافعة لهذا الاشتغال، في مقدمتها اهتمامه بالإنسان الذي يعاني المجاعات والحروب والكوارث الطبيعية في جدلية الوفرة والندرة، لدوره الإنساني كفنان أولاً، وكسفير (اليونسكو للسلام)، وكسفير فوق العادة للموسيقى العربية».